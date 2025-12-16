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Послы ФРГ, Британии и Франции прибыли в МИД России
Сегодня, 12:32
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Послы ФРГ, Британии и Франции прибыли в МИД России

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Иностранные дипломаты сами запросили встречу с российскими коллегами.

Французский, британский и немецкий послы прибыли в МИД России, чтобы встретиться с заместителем министра Михаилом Галузиным.  Они не дали комментариев журналистам, сообщило РИА Новости.

Главы дипломатических миссий воздержались от заявлений перед тем, как зайти в здание Министерства иностранных дел. Первым на парковку прибыл французский посол Николя де Ривьер, однако он не спешил выходить из автомобиля.

Следом за ним приехал британский дипломат Найджел Кейси, а затем немецкий представитель Клеменс фон Гётце. После кратковременного ожидания все трое вошли внутрь.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что не испытывает большого оптимизма относительно встречи Галузина с иностранными дипломатами. Он уверен, что чудо не случится и в Европе не изменят свое мнение по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Piter.tv

Теги: мид рф, посол франции, посол фрг, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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