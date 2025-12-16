Лавров предположил, что от этого разговора ничего не изменится.

Послы Великобритании, Франции и Германии запросили о встрече с заместителем главы МИДа. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он отметил, что в министерстве готовы встретиться и послушать иностранных дипломатов. Однако Лавров не испытывает большого оптимизма относительно этой встречи.

Я сомневаюсь очень сильно, что эти три посла скажут что-нибудь отличающееся от того, что было провозглашено в документе этой самой евротройки с участием Зеленского в Лондоне Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр напомнил, что Зеленский и его союзники в хамской манере потребовали от России по сути капитуляции. По его мнению, должно произойти чудо, чтобы лидеры стран Европы изменили свою по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров раскритиковал письмо главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину, отметив, что Украину не интересуют мирные переговоры.

Фото: МИД РФ