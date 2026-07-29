Лавров вспомнил о чуде во время конной прогулки на Алтае

Министр отметил, что в его жизни происходили события, которые можно объяснить только чудом.

Во время конной прогулки на Горном Алтае глава МИД России Сергей Лавров попал в опасную ситуацию и чудом остался жив. Об этом министр рассказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Лаврову задали вопрос, были ли в его жизни случаи, которые он мог бы объяснить только чудом. Лавров признался, что, скорее всего, такие истории случались, но он не хочет об этом вспоминать.

Однако политик рассказал про случай во время поездки на Алтай, когда министр сплавлялся по реке Катунь - одной из крупнейших и самых известных рек Алтая. В какой-то момент, решили совершить конную прогулку и одну из лошадей резко понесло.

Справа — гора, слева — по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться Сергей Лавров, глава МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел заявил, что граждане многих стран ЕС с большой симпатией относятся к России.

Видео: Telegram/МИД РФ