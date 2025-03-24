Глава МИД РФ напомнил о современных тенденциях в Европе и странах НАТО.

Граждане многих западных стран с симпатией относятся к России, несмотря на враждебность коллективного Запада к Москве. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Дипломат напомнил коллегам о том, что национальные правительства, которые воспринимают нашу страну в качестве врага, и говорят об этом своим жителям прямо, на деле недальновидно на долгие годы вперед пытаются заложить основу для недружественных шагов. Это происходит несмотря на то, что там есть множество тех, кто разделяет духовно-нравственные ценности, общие для всех мировых религий, а также светского гуманизма. В МИД РФ указали, что жизнь в будущем все расставит по своим местам.

Я не люблю высказывания о том, что надо продвигать позитивный образ России. Нам не надо лишних плюсов, нам нужно, чтобы нас воспринимали объективно, в отличие от того же Запада, который считает себя непогрешимым и страдает манией исключительности. Сергей Лавров, глава МИД РФ

При этом Кремль добивается того, чтобы его воспринимали объективно за рубежом, а коллективный Брюссель считает себя непогрешимым и страдает "манией исключительности".

Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех "3-4 ядерными боеголовками".

Фото и видео: МИД России