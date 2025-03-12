Глава МИД России напомнили о попытках украинских властей, пришедших к власти после госпереворота, отменить русскую культуру и язык.

В Москве сочли забавным намерение французского президента Эмманюэля Макрона защитить всех в Европе "тремя или четырьмя ядерными боеголовками". Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Чиновник рассказал гостям из сферы западных медиа о том, что в Париже пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы Владимир Путин не хотел выполнять минские соглашения 2015 года. Однако в реальности делегация из России провела 17 часов беспрерывных переговоров для того, чтобы документ был подписан. Затем текст был поддержан на базе Совета Безопасности при ООН.

Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет "защитить" всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ подчеркнул, что власти из киевского режима пришли к власти в результате государственного переворота и первое, о чем они заявили, была отмена статуса русского языка. После этого украинское правительство направило боевиков на штурм здания Верховного совета полуострова Крым. Затем они назвали "террористами" граждан из Южной и Восточной Украины, которые посмели сказать о том, что так как эти люди пришли к власти в ходе государственного переворота, то они отказывались выполнять их указания.

Лавров назвал условие сохранения Украиной границ 1991 года.

Фото и видео: МИД России