Глава МИД РФ напомнил об отказе Киева от минских соглашений.

Каждый раз, когда украинские власти обманывают, то они проигрывают и теряют территории. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Чиновник из Москвы заметил, что указанный процесс все еще продолжается. Он напомнил об осуществлении коллективным Западом на Украине государственного переворота в 2014 году, когда местная администрация сорвала соглашение, подписанное с помощью Польши, Германии и Франции. В МИД РФ указали, что если бы Киев выполнил договоренность, то страна была бы сейчас именно там, где она и хотела, то есть в государственных границах 1991 года.

Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что затем были минские соглашения. Это позволило бы Украине остаться в госграницах 1991 года, но уже без полуострова Крым.

Потому что Крым никогда не упоминался во время минских переговоров. Все понимали, что это было чистое, честное голосование народа. Были сотни западных наблюдателей, не официальных, но членов парламентов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: присутствие войск НАТО на украинской земле является для РФ угрозой.

Фото и видео: МИД России