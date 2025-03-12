Лавров: присутствие войск НАТО на украинской земле является для РФ угрозой

Глава МИД РФ сообщил, что миротворцы не появятся на Украине ни при каких условиях.

Присутствие войск стран-членов НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Чиновник указал на то, что американский президент-республиканец Дональд Трамп признает расширение Североатлантического альянса как одну "из коренных причин" регионального конфликта на Украине. Для Москвы такой же угрозой станет присутствие на Украине "войск" данного военного блока в любом качестве и под любым флагом. Поднимая тему о том, при каких условиях российская сторона могла бы допустить присутствие военных стран НАТО в качестве миротворцев, министр ответил однозначным отказом: "Ни при каких условиях". Сергей Лавров отметил, что "никто не разговаривает" с Москвой об этом.

Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу?.... "такая сила" состояла бы из стран, объявивших Россию врагом. Они придут туда как миротворцы? Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России