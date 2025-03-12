Глава МИД России рассказал о том, что экс-лидер Белого дома оценил работу Кремля по борьбе с коронавирусной пандемией.

Бывший американский президент Джо Байден на рабочей встрече в июне 2021 года с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве признался в том, что начал переосмысливать абсолютизм демократии на фоне успехов Москвы и Пекина (или авторитарных правительств) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Это философская дискуссия. Руководствуясь той же логикой, можно рассуждать, достаточно ли четырех или, может быть, даже двух лет, чтобы справиться с такими вызовами. Особенно с учетом сложных, современных и изощренных технологий, требующих перестройки секторов экономики. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России считают, что каждая страна должна самостоятельно определять свою судьбу и дальнейшее будущее. Этот постулат полностью соответствует Уставу ООН, в котором рассказывается о суверенном равенстве государств и невмешательстве в их внутренние дела.

Лавров назвал фон дер Ляйен "фюрером Урсулой".

Фото и видео: МИД России