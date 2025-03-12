Глава МИД России сообщил о потере самостоятельности Евросоюзом.

В Москве назвали председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен "фюрером Урсулой", которая мобилизует европейский регион к ремилитаризации. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Чиновник пояснил гостям, что сейчас речь в коллективном Брюсселе ведется "о каких-то невероятных деньгах", которые ЕС требует выделять на оборонные нужды. По мнению Сергея Лаврова, в реальности Урсула фон Дер Ляйен идет на уловки, чтобы отвлечь внимание местного населения от тех десятков и сотен миллиардов евро, которые без надлежащего аудита потрачены в период борьбы с пандемией COVID-19 и на военную помощь для ВСУ.

Ситуация поменялась, когда украинский режим включил членство в НАТО в конституцию, сохранив при этом гарантии национальных меньшинств. Они заявили, что НАТО и ЕС - это будущее Украины. Когда они только начали говорить об этом, ЕС еще сохранял некоторое подобие экономического объединения, но сейчас он полностью утратил эту характеристику. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США вряд ли выйдут из НАТО, Трамп даже не намекал на это.

Фото и видео: МИД России