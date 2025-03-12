Лавров: США вряд ли выйдут из НАТО, Трамп даже не намекал на это

Глава МИД РФ указал на стремления президента США в сфере безопасности и Североатлантическому альянсу.

Американская администрация при президенте-республиканйе Дональде Трампе вряд ли выйдут из состава НАТО, так как лидер Белого дома никогда даже не намекал широкой общественности на эту возможность. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Но он сказал прямо, что если страны - члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: РФ ценит решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву.

Фото и видео: МИД России