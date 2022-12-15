Лавров: РФ ценит решение генсека ОБСЕ приехать с визитом в Москву

По его словам, предыдущие руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги", чтобы не приезжать.

Россия ценит решение нового генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком организации в Москве.

По его словам, предыдущие руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги", чтобы не приезжать в Москву. Он подчеркнул, что последний визит генсека организации в столицу России состоялся в июне 2021 года.

С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал Трампа прагматиком со здравым смыслом.

Видео: МИД России