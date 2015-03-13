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Лавров назвал Трампа прагматиком со здравым смыслом

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По словам дипломата, с нынешним президентом США "интересно".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп руководствуется здравым смыслом при решении проблем, и поэтому "с ним интересно". Об этом он сказал в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

По словам дипломата, Трамп является прагматиком и придерживается иного подхода к ведению дел, чем его предшественник Джо Байден. Лавров подчеркнул, что главной целью Трампа остаётся возвращение США былого величия.

"Сейчас у него новая кепка: "Всё, что обещал Дональд Трамп, он сделал". Это придаёт политике живой, человеческий характер. Поэтому с ним интересно" 

Сергей Лавров

Ранее Piter.TV сообщал, что администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского.

Видео: Telegram-канал "На видео видно"

Теги: лавров, сво на украине, сша, сша россия, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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