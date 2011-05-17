Администрация Трампа хочет публичных извинений от Зеленского

После инцидента в Белом доме подписание соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам остаётся под вопросом.

Администрация президента США Дональда Трампа в частном порядке дала понять европейским партнерам, что ожидает публичных извинений от Владимира Зеленского за его поведение во время визита в Белый дом. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве Европейского союза.

На фоне возникшего конфликта ряд европейских стран, входящих в НАТО, планируют выступить посредниками между Киевом и Вашингтоном, чтобы убедить Трампа смягчить свою позицию по отношению к Зеленскому. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер особенно заинтересован в урегулировании ситуации, как отмечают источники агентства. Британское руководство считает, что особые отношения между Лондоном и Вашингтоном дают им преимущество в налаживании диалога с Трампом по украинскому вопросу.

Сообщается, что после инцидента в Белом доме Великобритания попыталась убедить американскую сторону вернуться к подписанию соглашения между США и Украиной по редкоземельным металлам, однако команда Трампа отклонила эту просьбу.

По информации Bloomberg, в ближайшее время Великобритания также планирует объявить о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов, который будет финансироваться за счёт доходов от замороженных в Европе российских активов.

Ранее Piter.TV сообщал, что глава Минфина США отреагировал на слова Зеленского в Мюнхене.

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