Скотт Бессент рассказал о сорвавшейся сделке с украинскими властями.

Американский министр по финансам Скотт Бессент заявил, что лидер киевского Владимир Зеленский сделал множество неуместных высказываний на полях Мюнхенской конференции по безопасности, чем обострил ситуацию в отношениях с Вашингтоном по вопросу заключения финансового соглашения. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире телеканала Bloomberg TV.

Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию... многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными... у Трампа был на самом деле изящный план, он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США, "давайте заключим эту экономическую сделку"... а затем сказать россиянам: "идите за стол переговоров". Скотт Бессент, глава Минфина США

Напомним, что лидер Белого дома разместил в социальных сетях пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Американский президент-республиканец поддержал необходимость проведения выборов главы государства на Украине. По словам Дональда Трампа, рейтинг популярности украинского коллеги опустился до четырех процентов. Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы власти страны отменили, так как они сослались на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Трамп заявил, что Киев довольно грубо обошелся с министром финансов США.

Фото: YouTube / Bloomberg Television