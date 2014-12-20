Глава США раскрыл подробности поездки главы Минфина на Украину.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил местным журналистам о том, что во время рабочей поездки министра по финансам Скотта Бессента на украинскую территорию с гостем киевский режим обошелся очень грубо. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал пулу СМИ на борту самолета. Политик указал, что по сути администрация на Банковой сказала представителю вашингтонской администрации "нет".

Зеленский спал и был недоступен для встречи с ним. Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов. Он поехал туда, чтобы подписать документ, а вернулся пустой. Дональд Трамп, глава США

Ранее со ссылкой на собственные источники газета The Washington Post (WP) написала о том, киевские власти отклонили план Белого дома по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50 процентов от украинских редкоземельных полезных ископаемых.

Трамп отвел год на урегулирование конфликта на Украине или начнется третья мировая война.

Фото и видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network