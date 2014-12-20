Трамп отвел год на урегулирование конфликта на Украине или начнется третья мировая война

Глава США рассказал о провальной политике Джо Байдена.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что урегулировать региональный конфликт на Украине мирным способом можно примерно за год, в противном случае на планете может начаться третья мировая война. Соответствующее заявление в ходе выступления на инвестиционном форуме в городе Майами штата Флорида, организованного Саудовской Аравией, сделал лидер Белого дома. Иностранный политик указал участникам мероприятия, что двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде стали большим шагом вперед по этому процессу. Глава США добавил, что если бы внешнеполитический курс бывшего президента США Джо Байдена сохранился, то третья мировая война началась бы уже в текущем году. Однако сейчас такое развитие событий не подходит ничьим интересам.

Мы это закончим. Никому не будет (толку) от третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций РФ и США. Дональд Трамп назвал эту встречу "очень хорошей". Он признался, что после данных обсуждений стал "намного более уверен" в достижении сделки по Украине с Кремлем. Российский лидер Владимир Путин, говоря про переговоры, сказал, что оценивает их "высоко, результат есть".

Трамп: РФ за $2 обвинили во вмешательстве в выборы, тогда как США тратили на это миллионы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now