Глава США напомнил о выделении финансирования для вмешательства во внутренние дела в Индии и других странах.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп посетовал на то, что Москву обвинили "в трате $2" на якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы в США, в то время как власти в Вашингтоне "тратили миллионы" на свое влияние по всему миру. Соответствующее заявление в ходе выступления на инвестиционном форуме в городе Майами штата Флорида, организованного Саудовской Аравией, сделал лидер Белого дома. Иностранный политик указал участникам мероприятия, что около 40 миллионов долларов у администрации Джо Байдена ушло на социально-экономическую интеграцию оседлых мигрантов. Спикер пояснил, что сейчас никто из людей не знает, что же это значит на самом деле.

Дональд Трамп также привел в пример федеральные траты в размере 21 миллиона долларов на явку избирателей в Индии. Глава США не исключил, что этими действиями его предшественник пытался добиться избрания в Нью-Дели какого-то другого политика. По словам Трампа, важно говорить об этой ситуации с индийским правительством.

Когда мы слышим, что Россия потратила около $2 в нашей стране, это уже большое дело, верно? Они запустили интернет-рекламу за $2 тыс., и это уже прорыв. $21 млн на выборы в Индии. Дональд Трамп, глава США

Трамп: сэкономленные DOGE средства могут направить на погашение госдолга США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now