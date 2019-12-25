Петербург живет по московскому времени, хотя солнечный полдень здесь наступает позже.

Короткий световой день зимой может влиять на самочувствие и продуктивность жителей Петербурга. В этот период продолжительность естественного освещения в городе составляет в среднем от 6 до 8 часов. Специалисты связывают недостаток света с нарушениями циркадных ритмов, изменениями сна и рисками обострения хронических заболеваний.

До перехода на единую систему часовых поясов время в разных городах определяли по местному положению Солнца. В "Всеобщем календаре" за 1877 год указывалось, что полдень в Петербурге наступает на 29 минут 4 секунды позже, чем в Москве.

Сотрудница Лаборатории астрометрии и звёздной астрономии Пулковской астрономической обсерватории РАН Динара Бикулова объяснила, что Петербург расположен западнее Москвы, поэтому Солнце достигает наивысшей точки позже. В зависимости от времени года разница может меняться: в среднем она составляет около 29 минут, а в отдельные периоды достигает 45 минут. Чтобы не учитывать местное солнечное время для каждой территории отдельно, страны перешли на систему часовых поясов.

До революции в России ориентировались на Пулковский меридиан, проходящий через Меридианный зал Пулковской обсерватории. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов напомнил, что международное соглашение о едином нулевом меридиане приняли на конференции в США в 1884 году. В качестве точки отсчета выбрали Гринвич.

В 1919 году после Октябрьской революции председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин подписал декрет о разделении территории страны на 11 часовых поясов. Петербург перешел на московское время, официальное название которого закрепилось в 1930 году. В советский период также неоднократно вводили сезонный перевод часов. В современной России окончательно отказались от этой практики 26 октября 2014 года, когда стрелки перевели на час назад.

Одним из аргументов в пользу сезонного времени была экономия электроэнергии. По данным, которые приводил кандидат биологических наук Александр Липкович со ссылкой на РАО ЕЭС, ежегодная экономия могла составлять 4,4 млрд киловатт-часов. В пересчете на тарифы это соответствовало примерно 60 рублям в год на одного россиянина.

Доцент Центра цифровой медицины Сеченовского университета Александр Алфимов отметил, что недостаток естественного света и нарушения циркадных ритмов могут повышать риск развития и обострения хронических заболеваний. Освещение влияет не только на зрение, но и на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему и процессы, связанные с нейродегенерацией.

Врач-невролог и сомнолог Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Анна Нуртдинова пояснила, что продолжительность светового дня связана с выработкой мелатонина, регулирующего сон. Его концентрация повышается в привычное для организма время затемнения — примерно с 21:00 до 23:00. В этот период человек может сильнее ощущать снижение бодрости.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Елена Киселёва посоветовала воспринимать сезонные изменения как дополнительную нагрузку на организм и не начинать самостоятельно принимать мелатонин или витаминные препараты. По ее мнению, сначала стоит обратиться к специалисту и проверить возможные дефициты железа и нарушения работы щитовидной железы.

Одной из основных рекомендаций остается стабильный режим: желательно вставать в одно и то же время, в том числе по выходным. Киселёва также обратила внимание на важность социальных контактов и регулярных занятий, особенно для пожилых людей. Внешние обязательства, например посещение врача или запланированная встреча, помогают поддерживать привычный распорядок.

Ранее на Piter.TV: ночью 26 ноября в Петербурге обновился минимум осени. По данным городской метеостанции, температура опустилась до -1 градуса.

Фото: Piter.TV