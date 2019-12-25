Путин выслушал разработчика ИИ-платформы из петербургского лицея.

Ученик петербургского лицея № 239 Артем Горохов представил свой проект в сфере искусственного интеллекта президентам России и Казахстана Владимиру Путину и Касым-Жомарту Токаеву. Встреча прошла на конференции по развитию ИИ в Москве в рамках пленарного заседания, которое модерировал Герман Греф.

11-классник рассказал главам государств о собственной интерактивной платформе для изучения искусственного интеллекта и решения задач по машинному обучению. По словам Горохова, проект направлен на то, чтобы школьники могли получать знания независимо от места проживания. Он также затронул тему сокращения образовательного разрыва между жителями крупных городов и сельской местности.

В интервью "КП-Петербург" лицеист признался, что сначала волновался, однако во время беседы почувствовал себя спокойнее. Его удивило, насколько хорошо Владимир Путин разбирается в перспективах искусственного интеллекта и возможном влиянии технологий на экономику, образование и повседневную жизнь.

Фото: kremlin.ru