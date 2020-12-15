В БГТУ "Военмех" имени Д.Ф. Устинова прошло торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию первой в стране кафедры ракетостроения. На юбилей приехали лётчики-космонавты Андрей Борисенко и Иван Вагнер, а также представители ведущих предприятий ракетно-космической отрасли.

Восемьдесят лет назад в стенах "Военмеха" начали готовить первых инженеров-ракетчиков страны. В актовом зале университета — те, кто эту историю создавал, и те, кто её продолжает. На юбилей приехали лётчики-космонавты Андрей Борисенко и Иван Вагнер, а также представители ведущих предприятий отрасли. Юбилей объединил выпускников разных поколений, начиная с 1963 года. За 80 лет кафедра А1 "Ракетостроение" подготовила более 5,5 тысячи инженеров для отечественной промышленности.

История кафедры началась в 1946 году, когда в Ленинградском военно-механическом институте создали первый в стране факультет по подготовке инженеров для реактивной техники. В его состав вошла кафедра "Проектирование и технология производства ракет". Первый выпуск специалистов состоялся в 1949 году. Среди известных выпускников кафедры — конструкторы Дмитрий Козлов, Владимир Уткин и Герберт Ефремов, а также космонавты Георгий Гречко, Сергей Крикалёв и Иван Вагнер.

На самом деле много дисциплин, которые мы изучали здесь, пригодились и в процессе подготовки, и в процессе полета. Поэтому и баллистика, и прочность, и проектирование облика ракет. В целом оно при подготовке больше всего, конечно, пригождается, но и на станции какие-то моменты тоже пригождаются. Но главное, здесь учат учиться, и это в нашей работе самое важное, уметь учиться, уметь осваивать новые дисциплины и применять все на практике. Иван Вагнер, российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина"

Ректор университета Александр Шашурин отметил, что история отечественного ракетостроения неразрывно связана с "Военмехом". И что 80 лет назад, что сейчас, это направление остается популярным. Сегодня кафедра продолжает подготовку специалистов для отрасли: ежегодно на обучение принимают около 120 студентов.

Очень сложно оценивать, количество ребят, которые приходили учиться 80 лет назад, и сейчас. Ведь ребята, которые приходили учиться на направления, связанные с проектированием реактивных систем. Большинство из тех ребят, которые поступали сюда, они ещё не знали, что будут заниматься направлением ракетостроения, космонавтикой и так далее. Сегодня ребята с уверенностью могут сказать, чем они будут заниматься в будущем, в каких системах они будут проектировать, на каких предприятиях они будут работать. Конечно же, с такой информацией нам удается набирать ребят с хорошими баллами, ребят, которые действительно в будущем станут высококлассными инженерами. Александр Шашурин, ректор ФГБОУ БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова



"Военмех" — один из ведущих технических вузов России, с 1932 года готовящий инженерные кадры для оборонно-промышленного комплекса и высокотехнологичных отраслей. Университет интегрирует науку, образование и производство.

Юбилей стал встречей нескольких поколений ракетостроителей и поводом вспомнить людей, чьи разработки вошли в историю отечественной космонавтики.

Материал подготовила Дария Захарова Piter.tv

Фото и видео: Piter.TV