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Иногородние студенты уезжают из Петербурга перед Новым годом
Сегодня, 8:12
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IRINA_CHALKINA

Иногородние студенты уезжают из Петербурга перед Новым годом

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В БГТУ "Военмех" кампус покинули 40% студентов.

Иногородние студенты уезжают из Северной столицы перед новогодними праздниками. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Так, в Политехническом университете им. Петра Великого около 4120 студентов намерены провести праздники дома. А в БГТУ "Военмех" уехали 40% студентов, руководство учебного заведения при выезде домой вуз оплачивает учащимся билеты. СПбГПМУ покинули капмус  839 человек. При этом в настоящий момент в общежитии проживает 764 студентов.

Стоит отметить, что уехать домой могут только те студенты, которые не находятся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прошли рейды по ресторанам, которые просили о смягчении ограничений.

Фото: pixabay

Теги: бгту военмех, политехнический университет, спбгпму, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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