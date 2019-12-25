Иногородние студенты уезжают из Петербурга перед Новым годом

В БГТУ "Военмех" кампус покинули 40% студентов.

Иногородние студенты уезжают из Северной столицы перед новогодними праздниками. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Так, в Политехническом университете им. Петра Великого около 4120 студентов намерены провести праздники дома. А в БГТУ "Военмех" уехали 40% студентов, руководство учебного заведения при выезде домой вуз оплачивает учащимся билеты. СПбГПМУ покинули капмус 839 человек. При этом в настоящий момент в общежитии проживает 764 студентов.

Стоит отметить, что уехать домой могут только те студенты, которые не находятся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус.

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