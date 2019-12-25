В Петербурге прошли рейды по ресторанам, которые просили о смягчении ограничений

Групповой визит в заведения общепита нанесла полиция совместно с Роспотребнадзором и Управлением по вопросам миграции ГУ МВД.

В субботу, 12 декабря, в Петербурге прошли рейды по ресторанам, которые попросили о смягчении коронавирусных ограничений. Проверка состоялась около 17 часов вечера. Групповой визит в заведения общепита нанесла полиция совместно с Роспотребнадзором и Управлением по вопросам миграции ГУ МВД. Об этом пишет "Фонтанка".

Проверяющие заходили в гости к рестораторам группами по 10-12 человек. Проверка коснулась ресторанов сетей "Токио Сити", "Бахрома" и группы Ginza. На прошлой неделе представители именно этих заведений встретились с вице-губернатором Евгением Елиным и прокурором города Сергеем Литвиненко. Во время открытого диалога рестораторы выступили против введения строгих мер. Они предложили ослабить требования – закрыться 31 декабря и 1 января, однако работать все остальные дни до 11 вечера, как сейчас.

По неподтвержденной информации, проверки могла устроить прокуратура, чтобы убедиться, что рестораторы, которые просят о послаблениях, действительно соблюдают в своих заведениях все требования безопасности.

О новых коронавирусных ограничениях Смольный объявил 2 декабря. Согласно требованиям правительства и Роспотребнадзора, с 30 декабря по 10 января в городе будут закрыты музеи, театры, концертные площадки и другие организации исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января введен запрет на работу общепита. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, бары и кафе смогут принимать посетителей строго до 19 часов.

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