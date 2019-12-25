Около 95% туристов уже аннулировали новогодние туры в Петербург

Причиной отказов стали дополнительные "антиковидные" ограничения.

Около 95% туристов отказались от поездок на новогодние праздники в Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский союз туриндустрии на Северо-Западе.

Так, 34 российских туроператора заявили, что о 100% аннуляций по турам с датами заездов с 30 декабря 2020 по 10 января 2021 года. Причина отказов — новые "коронавирусные" ограничения в Северной столице на период новогодних праздников.

Напомним, что в городе действует запрет на работу в новогодние каникулы театров и музеев, экскурсий. Также власти Петербурга ввели ограничения работы общепита.

Ранее мы сообщали о том, что во время ночных рейдов по барам Петербурга к ответственности привлекли 49 горожан.

Фото: Piter.TV