Стало известно, почему стало модно дарить на Новый год кислицу и что с ней делать потом

Агроном объяснил, как ухаживать за трендовым растением.

На российской территории набирает популярность тренд дарить на Новый год кислицу. Речь идет о растении с фиолетовыми листьями, похожими на бабочек. Об особенностях растения журналистам телеканала "360.ru" рассказал главный агроном Академии имени Тимирязева Дмитрий Маслов. В СМИ уточнили, что продавцы называют товар "клевером счастья" и преподносится дарителям как талисман на удачу.

Эксперт добавил, что растение изначально не предрасположено к выращиванию в домашних условиях. Агроном указал, что кислица не все время находится в презентабельном виде, так как проходит через отмирание. Речь идет об естественном процессе, при котором надземная часть растения постепенно засыхает и отпадает. При этом подземные органы остаются живыми и переходят в состояние покоя. В период покоя горшок лучше перенести в прохладное место. Не стоит в попытке "возродить" пытаться подкормить растение.

Мезофиты, отмирающие виды, в принципе имеют непродолжительный период вегетации. Буквально через месяц после начала вегетации у них начинается процесс отмирания. То есть надо относиться к нему как к растению, которое имеет короткий цикл декоративности. Дмитрий Маслов, агроном

Пожелтение и сброс листьев после цветения — это не гибель, а "спячка" растения. Под землей остаются живые клубеньки с запасом влаги и питательных веществ. Однако важно отличить процесс естественного отмирания от бактериальной или грибной инфекции. Чаще всего определить это можно по запаху. Зимой проблемой может стать сухой воздух и высокая температура, если растение находится на подоконнике под включенной батарей. Кислице вообще для выращивания лучше, чтобы температура была градусов 15-18 градусов по Цельсию. При таких условиях она будет более продолжительный период цвести и не терять свою декоративность.

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Фото: 360.ru