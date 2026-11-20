Ёлки для кашпо срезают только в противопожарных полосах и в зоне ЛЭП.

В Петербурге вовсю продолжается подготовка к Новому году. Городские садовники уже начали высаживать елочки в уличные вазоны, в которых с весны до середины осени красовались цветы. Как рассказал читатель Piter.tv, первые живые ёлки появились на Малой Садовой улице, и они даже пахнут.

Отметим, ёлки для кашпо срезают только в противопожарных полосах и в зоне ЛЭП. Эти деревья в любом случае удаляются во время прочистки.

Хвойные деревья традиционно высаживают в вазоны на Исаакиевской площади, Английской набережной, Садовой улице, Сенной площади, на Троицком проспекте, на набережной Фонтанки, на Наличной улице, Университетской набережной, Каменноостровском проспекте, площади Льва Толстова, Невском проспекте, Площади Восстания и на других адресах.

Ранее на Малой Садовой улице появились новогодние инсталляции.

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Видео: Piter.tv