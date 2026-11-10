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На Малой Садовой улице появились новогодние инсталляции

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Малая Садовая улица ведёт к Манежной площади, где ежегодно проходит традиционная Рождественская ярмарка.

Утром 10 ноября на Малой Садовой улице петербуржцы увидели первые новогодние инсталляции. Кадрами с места поделился читатель Piter.tv. 

Малая Садовая улица ведёт к Манежной площади, где ежегодно проходит традиционная Рождественская ярмарка. Она заработает в этом году 12 декабря.

Санкт-Петербург уже активно готовится к Новому году. Все работы по праздничному оформлению города планируют завершить к 10 декабря. Помимо Малой Садовой также начали украшать магистрали, первые украшения на фонарных столбах уже появились на Московском проспекте. 

Фото и видео: Piter.tv

Теги: малая садовая улица, новый год
Категории: Картина дня, Эксклюзивы, Новости СПб, Лента новостей,

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