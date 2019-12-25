Петербург полностью украсят к Новому году к 10 декабря

Главную ёлку города зажгут на Дворцовой площади 20 декабря.

Санкт-Петербург активно готовится к Новому году. Все работы по праздничному оформлению города планируют завершить к 10 декабря, заявил губернатор Александр Беглов в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма, сообщила пресс-служба Смольного.

Участники заседания обсудили подготовку к зимнему туристическому сезону 2026–2027 годов. Отдельное внимание уделили готовность транспортной инфраструктуры и мерам поддержки отрасли в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Беглов отметил, что Петербург целенаправленно развивает направление зимнего туризма, делая акцент на насыщенной событийной программе. По его словам, для Северной столицы важно, чтобы сезон был интересным и для гостей города, и для самих петербуржцев.

Ключевым событием зимней программы станет зажжение главной городской ёлки на Дворцовой площади, запланированное на 20 декабря. Особый колорит празднику придаст участие Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга.

Ранее мы сообщали, что РЖД запустят 31 декабря новогодний поезд из Москвы в Петербург.

Фото: Piter.TV