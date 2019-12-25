РЖД запустят новогодний поезд из Москвы в Петербург с отправлением 31 декабря

РЖД назначили специальный поезд в Петербург на новогоднюю ночь.

РЖД назначили праздничный туристический поезд из Москвы в Санкт-Петербург с отправлением 31 декабря. Состав № 956 "Новогодняя ночь в Санкт-Петербурге" отправится с Ленинградского вокзала в 10:47 и прибудет в Северную столицу в 18:00. Продажа билетов уже открыта, сообщили в компании.

Пассажиры смогут встретить Новый год на Дворцовой площади, а первый день января провести в Карелии. Поездка пройдет в современных комфортабельных вагонах.

В состав также включили вагон-ресторан с новогодним меню. В РЖД отметили, что праздничные поезда предназначены для туристических поездок в период новогодних каникул.

Помимо маршрута в Петербург, компания назначила поезд № 938 "Новогодняя ночь в Ярославле". Он отправится с Ярославского вокзала Москвы 31 декабря в 09:25 и прибудет в Ярославль в 13:40. Продажи билетов на этот маршрут планируют открыть в ближайшее время.

Пассажиры второго поезда встретят праздник у главной елки на Советской площади Ярославля, а 1 января отправятся в Кострому. В его состав также включили вагон-ресторан с праздничным меню.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)