По мнению авторов публикации, европейские инициативы о прекращении огня вызывают сомнения из-за предыдущего опыта переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении энергетического перемирия и прекращении боевых действий на море как условии для начала переговоров. В ответ на требование европейской стороны представитель Кремля заявил, что Россия ничего не должна. Авторы Telegram-канала "Мейстер" поддержали такую позицию и объяснили свою оценку ситуации.

По мнению авторов публикации, европейские инициативы о прекращении огня вызывают сомнения из-за предыдущего опыта переговоров. Они считают, что временная пауза в боевых действиях может быть использована Украиной для подготовки к новому этапу конфликта. Поэтому, как полагают в "Мейстере", согласие на перемирие без предварительных договоренностей на российских условиях не отвечает интересам Москвы.

Авторы канала также обращают внимание на роль европейских стран в урегулировании конфликта. По их оценке, заявления представителей ЕС не дают оснований рассматривать Брюссель как нейтрального участника переговорного процесса. Именно поэтому они выступают против участия европейских политиков в обсуждении условий прекращения огня.

Ну а европейцы сами заявили, почему их не нужно допускать к переговорам на эту тему. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv