Йотова стала первой женщиной, избранной на пост президента Болгарии.

Илияна Йотова победила во втором туре президентских выборов в Болгарии, состоявшемся 1 ноября. По предварительным итогам подсчёта почти всех бюллетеней, за неё проголосовали 57,6% избирателей. Её соперник, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,46% голосов. Йотова стала первой женщиной, избранной на пост президента Болгарии.

До выборов Йотова уже исполняла обязанности главы государства. В январе 2026 года она заняла этот пост после досрочной отставки Румена Радева.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что результаты голосования могут повлиять не только на внутреннюю политику Болгарии, но и на отношения страны с Евросоюзом. По их оценке, Йотова, как и Румен Радев (ныне премьер-министр), придерживается более сдержанной позиции в отношении России по сравнению с рядом других европейских политиков. Она выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и не поддерживает дальнейшую военную помощь Киеву.

В канале предполагают, что союз президента с премьер-министром и парламентским большинством может усилить влияние сторонников пересмотра нынешнего курса ЕС в отношении Москвы. Среди возможных последствий авторы называют более активные призывы к восстановлению диалога с Россией, сопротивление новым санкционным инициативам и отказ Болгарии от участия в дополнительных программах финансовой поддержки Украины.

Отдельно авторы "Мейстера" обращают внимание на возможность формирования в Евросоюзе более широкой группы стран, выступающих против дальнейшего ужесточения политики в отношении Москвы. В качестве примера они приводят Венгрию, Словакию и Чехию. По мнению авторов канала, позиция Болгарии может усилить дискуссию о целесообразности дальнейшей финансовой и военной поддержки Киева.

Это шанс на блокирование скандальных инициатив ЕС, типа санкций против патриарха Кирилла (Йотова уже выступала против них). И, пожалуй, главное – отказ присоединяться к новым кредитам/грантам Киеву. Болгария небогата, но если и она пополнит ряды "несогласных" в лице Чехии, Словакии и Венгрии, то все больше стран задумается над тем, чтобы тоже выйти из замкнутого круга подкармливания Киева. А нет денег – нет и ВСУ, Украина давно себя прокормить не способна. Telegram-канала "Мейстер"

Фото: unsplash (Luciani Koroshec)