Европейские представители не могут претендовать на участие в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса в том случае, если сохранят свою полную ненависти риторику ко всему русскому. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель заметил, что мировому сообществу важно защитить российскую культуру "как дар всему человечеству".
Если Европа хочет получить хоть какое-то место за столом переговоров с Россией, она должна немедленно изменить курс... Еврокомиссия не может претендовать на место за столом переговоров, одновременно пытаясь бороться с русской культурой на всех уровнях общества.
Армандо Мема, финский политик
В Финляндии испугались из-за решения Евросоюза выделить деньги на БПЛА.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema
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