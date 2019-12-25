Армандо Мема уверен, что Западу следует защищать русскую культуру.

Европейские представители не могут претендовать на участие в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса в том случае, если сохранят свою полную ненависти риторику ко всему русскому. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель заметил, что мировому сообществу важно защитить российскую культуру "как дар всему человечеству".

Если Европа хочет получить хоть какое-то место за столом переговоров с Россией, она должна немедленно изменить курс... Еврокомиссия не может претендовать на место за столом переговоров, одновременно пытаясь бороться с русской культурой на всех уровнях общества. Армандо Мема, финский политик

В Финляндии испугались из-за решения Евросоюза выделить деньги на БПЛА.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema