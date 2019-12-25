Армандо Мема объяснили, что поставками ВСУ Запад только усугубляет положение.

Решение Европейской комиссии выделить киевскому режиму дополнительные денежные средства на закупку беспилотников может привести к эскалации конфликта. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель заметил, что региональное сообщество одобрило предоставление ВСУ выделение дополнительных 1,71 миллиарда евро на военную помощь. На эти средства чиновники закупят дроны, которые затем будут использоваться против России.

ЕС напрямую участвует в конфликте против России и в то же время хочет занять место за столом переговоров. Это означает резкую эскалацию, которая, на мой взгляд, может спровоцировать жесткий ответ со стороны России. Армандо Мема, финский политик

Финский представитель уточнил, что европейские политические элиты сознательно идут на такие шаги. По его словам, "идиоты в Брюсселе подталкивают ситуацию к эскалации!"

Финский политик призвал ЕС извиниться перед Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema