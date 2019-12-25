В Финляндии считают, что Россия сейчас занимает прочные позиции на международной арене, несмотря на действия Европейского союза. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политический деятель призвал западников извиниться перед руководством в Москве. Таким образом эксперт отреагировал на недавнюю публикацию постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
Россия твердо держит позиции на международной арене, несмотря на то, что Евросоюз пытался нанести стране стратегическое поражение и изолировать ее... Пришло время ЕС извиниться перед Россией.
Армандо Мема, финский политик
Ранее Михаил Ульянов в посте назвал честным признанием слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, который призвал европейские элиты согласиться с тем, что Европе не удалось изолировать Россию.
"Это победа". В Финляндии заявили о резком изменении отношения к России.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все