Граждане Финляндии массово начинают отказываться от негативного отношения к России, навязанного ранее им государственной пропагандой. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативного движения "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный политический деятель пояснил, что местные СМИ представляют решения властей из Хельсинки всегда в выгодном свете. Однако теперь пресса сообщает о том, что телефонный разговор президента Стубба с президентом Путиным — "это дипломатическая победа".
ведь последние четыре года те же СМИ называли слова о переговорах с Россией <…> проявлением симпатии к злу. Более того, все те же СМИ сообщили, что 75 процентов финнов поддержали этот телефонный разговор. <…> Так что я искренне считаю, что в общественном мнении происходят перемены.
Армандо Мема, финский политик
Армандо Мема добавил, что финны постепенно осознают, что пропаганда внушала им ложные истины, в том числе, и относительно вооруженного конфликта на Украине.
На Западе Каю Каллас поставили на место за слова о России и Украине.
Фото и видео: YouTube / The Duran
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