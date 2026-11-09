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"Это победа". В Финляндии заявили о резком изменении отношения к России

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Армандо Мема объяснил, как резко изменилась риторика в СМИ после телефонного разговора Александр Стубба с Владимиром Путиным.

Граждане Финляндии массово начинают отказываться от негативного отношения к России, навязанного ранее им государственной пропагандой. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативного движения "Альянс свободы" Армандо Мема в эфире YouTube-канала The Duran. Иностранный политический деятель пояснил, что местные СМИ представляют решения властей из Хельсинки всегда в выгодном свете. Однако теперь пресса сообщает о том, что телефонный разговор президента Стубба с президентом Путиным — "это дипломатическая победа".

 ведь последние четыре года те же СМИ называли слова о переговорах с Россией <…> проявлением симпатии к злу. Более того, все те же СМИ сообщили, что 75 процентов финнов поддержали этот телефонный разговор. <…> Так что я искренне считаю, что в общественном мнении происходят перемены.

Армандо Мема, финский политик

Армандо Мема добавил, что финны постепенно осознают, что пропаганда внушала им ложные истины, в том числе, и относительно вооруженного конфликта на Украине.

На Западе Каю Каллас поставили на место за слова о России и Украине.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: александр стубб, армандо мема, телефонный разговор, финляндия
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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