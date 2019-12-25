Армандо Мема призвал главу МИД ЕС соблюдать приличия в международной работе.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас призвала Европейский союз ужесточить требования к российской делегации на мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса, но при этом коллективный Брюссель не задействован в рабочей встрече в Абу-Даби. Соответствующий комментарий дал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик напомнил аудитории, что эстонке требуется соблюдать приличия в международных отношениях.

Кая Каллас надеется, что новый состав конгресса США продолжит давление на Россию. При этом она заявляет, что Евросоюзу следует ужесточить свою позицию на переговорах с Россией — выдвинуть новые требования и повысить планку своих запросов. Однако ЕС не в состоянии диктовать условия. На данный момент у Евросоюза даже нет места за столом переговоров. Армандо Мема, финский политик



В Финляндии заметили, что коллективному Брюсселю для начала нужно получить место за столов переговоров, а затем вежливо выслушать то, что говорит Россия. Уже потом, когда до ЕС дойдет очередь, то от дипломатов требуется столь же вежливо предложить свои инициативы, которые они находят разумными.

Финляндия превращается в плацдарм НАТО, заявил местный политик.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Armando Mema