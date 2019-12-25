Владимир Константинов объяснил, для чего ВСУ три дня атаковали транспортную инфраструктуру на полуострове.

Киевскй режим и "евробанда" ударами по Крымскому мосту и другим объектам на российской территории пытались помешать переговорам Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском городе Шэньчжэне. Соответствующее мнение журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Эксперт пояснил, что всем уже поднадоел конфликт, а в тот момент, когда решается будущее мира, переговорщикам и вовсе не до него.

Идут переговоры, встречи все не только без Украины, но даже без ее европейских хозяев. А вдруг о чем-то договорятся и поставят евробанду перед фактом? Вот они и пытаются нагадить, чтобы не договорились. Владимир Константинов, председатель Госсовета Крыма

Эксперт полагает, что украинские власти пытаются привлечь к себе внимание и продемонстрировать, что "не так плохи дела у Украины".

Напомним, что 16, 17 и 19 ноября ВСУ атаковали Крымский мост при помощи БПЛА. Зафиксированы повреждения конструкций. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.. Специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб.

Риттер заявил об участии стран НАТО в атаке на Крымский мост.

Фото: Вконтакте / Владимир Константинов