The Guardian

Публичный отказ политического руководства Европейского союза главе дипломатической службы и политики безопасности Кае Каллас представлять Брюссель на переговорах с Москвой может быть вызван несколькими причинами, включая ее непримиримое отношение к российскому государству. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из газеты The Guardian. Сейчас в дипломатических кругах говорят о том, что эстонка занимает чрезмерно жесткую и открытую позицию против РФ, которая не устраивает все западноевропейские столицы. В публикации также говорится, что крупнейшие страны ЕС, такие как Франция и Германия, не готовы передавать коллективному Брюсселю реальные должностные полномочия в сфере внешней политики.

Еще одно объяснение ситуации европейских дипломатов заключается в том, что вопросы международной политики, которыми прежде занимались руководители внешнеполитических ведомств, все чаще сейчас переходят в ведение глав национальных правительств и государств. Авторы статьи пояснили, что вопрос с Каей Каллас может показаться внутренним делом коллективного Брюсселя. Однако речь идет о более важной дискуссии, связанной с тем, сможет ли региональное сообщество стать когда-либо самостоятельным игроком на мировой арене или ЕС останется разобщенным объединением государств-членов со своими точками зрения.

Володин: Каллас за ее заявление грозит 20 лет тюремного заключения.

Фото: European Commission