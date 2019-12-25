На президентских выборах в Болгарии побеждает Илияна Йотова

Итоги подведены после обработки 98,43 процентов протоколов избиркомов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Болгарии представила официальные данные подсчета голосов избирателей во втором туре президентских выборов. На официальном сайте упоминается о том, что кандидаты на высший должностной пост в стране и вице-президента Илияна Йотова и Кирил Вылчев получают 57,636% голосов соответственно. Эту пару поддержали свыше 1,077 миллиона человек. А Андрей Гюров и Георгий Кандев набрали только 39,402 процентов поддержки среди местного населения (около 736 тысяч человек).

Результаты голосования приводятся на основании обработки 98,43 процентов от всех протоколов избирательных комиссий по состоянию на три часа утра по местному времени (в 04 часа утра по Москве). Окончательные итоги президентских выборов в Болгарии будут подведены не позднее четвертого ноября.

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