Посол России назвал условия для организации на Украине выборов президента.

Официальное заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о возможности провести президентские онлайн-выборы выглядит как попытка уклониться от голосования. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Вооруженных сил Украины Родион Мирошник.

Сейчас эти рассуждения Киева похожи на попытку отвертеться от выборов и на стремление создать условия, которые гарантировали бы победу Зеленскому вопреки общемировым стандартам. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что выборы должны проходить под надзором независимых наблюдателей. Также в мероприятиях обязаны участвовать местная оппозиция и все заинтересованные политические партии. Родион Мирошник призвал к участию всех граждан Украины, у которых есть активное избирательное право. В том числе речь идет о населении, которое сейчас проживает на территории РФ, Белоруссии или Европы.

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Фото: МИД России