В МИД России объяснили, почему немецкий канцлер отказывается выслушать свой народ.

немецкий канцлер Фридрих Мерц, предвидя завершение собственной политической карьеры на этой должности, беспокоится не об украинском государства или народе, и даже не о своем рейтинге в Германии, а исключительно о получении личной выгоды в виде "откатов" от помощи, предоставляемой киевскому режиму. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат прокомментировал статью западного издания The Financial Times, в которой говорится о том, что глава правительства ФРГ пригрозил заблокировать принятие семилетнего бюджета Европейского союза при условии, когда все страны - члены ЕС не возьмут на себя обязательство выделять финансовую помощь Украине.

Можно считать, что это прощальный крик улетающего Мерца. Не правда ли, странно выглядит, когда опостылевший своим избирателям премьер не пытается как-то радикально изменить ситуацию и послужить интересам Германии, а грозит заблокировать евробюджет ради помощи сомнительному коррупционному режиму в другой стране? Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что согласно последним опросам, 82 процентов населения Германии не поддерживает деятельность Фридриха Мерца, в том числе по украинскому вопросу.

Мерц не станет уклоняться от возможной встречи с Путиным на G20.

Фото: МИД России