Актёр Сергей Стёпин исполнил одну из ролей в комедийном сериале "Горнолыжка", премьера которого состоится на телеканале ТНТ уже 30 ноября. В интервью Piter.TV артист рассказал о своём герое — строгом и ответственном бывшем военном, который привык решать любые вопросы с помощью дисциплины, но сталкивается с ситуациями, где привычные правила не работают.

Также актёр поделился яркими воспоминаниями о съёмках в горах, рассказал, как впервые встал на горные лыжи, почему с особой теплотой вспоминает работу с коллегами и за что любит Санкт-Петербург.

— Расскажите о вашем герое, какой он?

— Мой персонаж — прекрасный, очень интересный человек по фамилии Салеев. Мне кажется, он полюбился всей нашей съёмочной группе ещё на стадии сценария. Очень занятный и смешной герой.

Он бывший военный, который отвечает за весь инвентарь и хозяйственную часть. А поскольку он привык к военной дисциплине, то и все вопросы склонен решать с помощью порядка и строгих правил. Характер у него категоричный, строгий, ответственный. Причём требователен он не только к себе, но и к окружающим.

Но дело в том, что жизнь не всегда можно уложить в определённые рамки, особенно когда речь идёт о любви. А в нашей истории как раз возникают такие ситуации, поэтому происходит очень много смешных моментов.

— Съемки сериала проходили на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Какие воспоминания остались об этом месте?

— Самые прекрасные воспоминания! Вообще, я служил в горах, но вот так, чтобы отдохнуть и поработать, побыть там и полюбоваться всей этой красотой, мне доводилось всего два-три раза в жизни. Я был в восхищении!

Это великолепное место! Красота, воздух, люди, горнолыжный курорт и, конечно, замечательные съёмки. Остались незабываемые впечатления!

Я уже целый год всем рассказываю, что побывал в Архызе. Люди слушают и завидуют, когда я делюсь воспоминаниями о том, как проходили съёмки, как было непросто, но в то же время весело и интересно.

Нас поднимали высоко в горы на съёмки, а потом спускали обратно на довольно скоростных снегоходах. Мы просто визжали, когда поднимались наверх, и точно так же кричали, когда резко спускались вниз! Это было очень интересно!

— Были ли какие-то опасные съёмочные моменты в горах?

— Опасных моментов, конечно, не было. За нами следили местные профессионалы, которые внимательно смотрели, чтобы с нами ничего не случилось.

А вот самый смешной и занятный момент произошёл, когда мы, как всегда, ничего не успевали, и времени было в обрез. И тут режиссёр говорит: "Серёжа, нужно встать на лыжи и прокатиться".

А я ведь никогда раньше не стоял на горных лыжах! Для меня это было, мягко говоря, непросто. Причём нужно было ещё и остаться в кадре. Но я очень люблю такие ситуации, когда неожиданно возникает что-то интересное, незапланированное. Всегда двумя руками "за"!

В общем, на меня надели лыжи, я прокатился и постарался остановиться в кадре. И каким-то образом у меня это получилось! Самое интересное, что остановиться на лыжах, когда совершенно не умеешь кататься, достаточно сложно. Ты не понимаешь, что делать с руками, с ногами, как вообще управлять лыжами. В итоге пытаешься остановиться с помощью палок, а не лыж и ног. Это было очень смешно!

— С кем на площадке сложились особенно тёплые отношения?

— У нас вся компания была замечательная! И Полина Максимова, и Коля Наумов, и Аскар Нигамедзянов, и Олег Савостюк — великолепные ребята и прекрасные артисты. Поэтому кого-то особенно выделить сложно. Мы все держались вместе.

Обычно сначала мы собирались, делились своими новостями, а потом разбирали одну или несколько сцен, которые предстояло снимать. И всё это проходило с юмором.

Я очень надеюсь, что этот юмор передастся и нашим зрителям. Ведь прежде всего мы хотели поделиться хорошим настроением. "Горнолыжка" — интересная, лёгкая комедия про любовь. И нам бы всем хотелось, чтобы то хорошее настроение и тёплое отношение друг к другу, которые были у нас на съёмочной площадке, передались через экран зрителям.

— Почему стоит посмотреть проект "Горнолыжка"?

— Прежде всего потому, что у нас интересный сюжет и замечательная компания артистов. Мне кажется, зрители разных возрастов смогут найти в этом сериале что-то интересное для себя, отдохнуть и получить удовольствие от просмотра.

В наше непростое время очень важно находить время, чтобы отвлечься от повседневных забот, отдохнуть и развлечься. Мне кажется, мы эту задачу выполнили.

— Как любите отдыхать зимой? Какие планы на эту зиму?

— Знаете, когда я смотрю на своё расписание и планы на зиму, понимаю, что отдых отодвигается на неопределённое будущее. Сейчас впереди много работы: спектакли, новые постановки и съёмки. Поэтому пока планы на отдых приходится отодвигать.

— Как часто бываете в Петербурге? Без посещения каких мест не обходится поездка?

— Я часто бываю в Петербурге, но, к сожалению, обычно наши поездки проходят по одному сценарию: Московский вокзал, гостиница, спектакль, а после — снова Московский вокзал. Поэтому это, наверное, самые посещаемые мной место в Санкт-Петербурге! Довольно часто приезжаем сюда с фондом Сергея Безрукова, примерно раз в два месяца, играем спектакли.

А что касается отдыха, года два назад мы приезжали в Петербург всей семьёй. Я тогда снимался, а семья приехала отдохнуть, посмотреть город, побывать в Эрмитаже. У меня вообще есть мечта — пройти Эрмитаж до конца! Но пока мы доходили до какого-то определённого места и говорили: "Остальное посмотрим потом", потому что нужно было уже бежать в следующий музей. Так что до конца я ещё не дошёл. В восторге от Зимнего дворца и Санкт-Петербурга!

Когда-то очень мечтал работать в этом городе, но так сложилось, что сначала попал в Саратов, а потом уже в Москву. Однако любовь к Петербургу не угасла. Я по-прежнему очень люблю этот город и с удовольствием сюда приезжаю, даже если удаётся побывать только на Московском вокзале! (Смеётся). К тому же здесь живут мои друзья, которых я очень люблю. Правда, к сожалению, видимся мы редко — занятость не позволяет.

— В каких ещё проектах увидим вас в ближайшее время?

— Проектов несколько. Один из них — интересный, юморной сериал "Курсанты Бабкина". Сейчас мы снимаемся в Твери, а затем переедем в Москву, где продолжатся съёмки. Главную роль исполняет Михаил Пореченков — прекрасный артист и человек.

Пока мы ещё снимаемся, а когда сериал выйдет на экраны, уже не от нас зависит. Так что давайте ждать новых премьер! Мне и самому всегда интересно посмотреть, что получилось в итоге. Ведь одно дело, когда ты играешь на съёмочной площадке, и совсем другое — когда видишь уже готовый проект, с монтажом и музыкой, по телевизору.

Фото: пресс-служба ТНТ