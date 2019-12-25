"Нулевой километр" установили на месте будущего аэропорта в Архызе

Это символ предстоящих строительных работ.

Через три года в Архызе появится новый аэропорт. На месте строительства установили "нулевой километр". Его символически устанавливают как отметку на месте будущего объекта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны.

В ведомстве также поделились фото проекта аэрогавани. Она появится рядом со станицей Исправная. На посадку будут принимать все современные типы среднемагистральных самолетов. А современный терминал с удобной парковкой и четырьмя выходами к бортам примет 1000 пассажиров в час.

Это будет первый и долгожданный аэродром в Карачаево-Черкесии, он поможет туристам добраться на популярные курорты Архыз и Домбай, до которых они пока вынуждены следовать несколько часов автотранспортом из аэропорта Минеральных Вод. Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Известно, что строительство стартует во второй половине этого года. По плану, объем пассажироперевозок может составить 2 млн человек в год.

Фото: пресс-служба Минтранса РФ