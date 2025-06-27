Северное сияние на потолке: будущий аэропорт Салехарда показали в Минтрансе

Новый аэропорт с пропускной способностью до 800 пассажиров в час появится в Салехарде в 2028 году. Проект воздушной гавани уже согласовали Главгосэкспертизе. Об этом в МАКС сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Разработчики вдохновлялись историей и ландшафтом региона, они постарались отразить характер сурового края. Лаконичные линии арктической природы нашли отражение в архитектурных решениях и цветовой гамме. А на потолке аэровокзала изобразили уникальное природное явление – Северное сияние.

Пропускная способность нового аэропорта составит 390 пассажиров в час на прилет и столько же – на вылет. Общая площадь, согласно проекту, 9,6 тыс. квадратных метров. Отметим, что нынешняя воздушная гавань Салехарда по итогам прошлого года приняла почти 453 тыс. пассажиров, а с начала этого - порядка 90,5 тыс.

Работы стали частью нацпроекта "Эффективная транспортная система": по нему обновят инфраструктуру, а новый терминал построят по концессии. Модернизация, по данным Минтранса, позволит увеличить пассажиропоток и повысить связность населенных пунктов.

Фото: МАКС / Минтранс РФ