Аэропорт Казани возобновил работу после снятия режима опасности БПЛА

Воздушная гавань не работала из-за угрозы атаки беспилотников.

Аэропорт Казани возобновил прием и отправление рейсов по всем направлениям. О снятии ограничений написали в телеграм-канале Татарстана. Ранее на территории республики вводили "беспилотную опасность".

Сегодня в 05:52 в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Власти подчеркнули, что в сторону республики двигались вражеские летательные аппараты. В 07:14 предупреждения сняли, а работу воздушной гавани возобновили. На данный момент вылет рейсов продолжается по расписанию, идет регистрация на самолеты, следующие в Ашхабад, Махачкалу и Петербург.

Жителей предупреждают, что трогать обломки БПЛА может быть опасно для жизни. Обо всех находках просят сообщать по номеру 112. Кроме того, запрещается осуществлять фото и видео съемку ПВО и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили публиковать текстовые, фото и видеоматериалы, которые отражают последствия терактов и ударов дронов. Сделать это можно только после официальных сообщений властей. Нарушителям грозят штрафы.

Фото: скриншот табло аэропорта в Казани