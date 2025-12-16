На ПМЭФ гостей встречают роботы в смокинге и балетной пачке

Человекоподобные машины с проработанной внешностью появились на площадке форума. Один из них одет в классический костюм с портфелем, второй стилизован под балерину. Роботы активно общаются с посетителями и отправляют воздушные поцелуи.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) к встрече участников привлекли человекоподобных роботов в необычных образах. Посетители сняли на видео двух машин с детализированной внешностью.

Первый робот облачён в классический чёрный смокинг с белой рубашкой и кедами, а также держит портфель. Второй стилизован под балерину: на нём балетная пачка и красная сумка через плечо, напоминающая изделие известного люксового бренда. По словам гостей форума, роботы активно взаимодействуют с окружающими — например, отправляют воздушные поцелуи.

ПМЭФ традиционно служит крупной деловой площадкой для общения представителей власти, бизнеса и экспертов из разных стран.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV