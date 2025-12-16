На ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей

Рост объёмов будет обеспечен в первую очередь за счет внутренних факторов, а не притока нового иностранного капитала.

Ожидается, что в 2026 году экономический эффект от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) останется на уровне текущего года. По прогнозам, который публикует газета "Ведомости", общая сумма заключенных контрактов составит 6,4–6,5 триллионов рублей, что сопоставимо с результатом ПМЭФ-2025 (6,3 триллиона).

Как отмечают аналитики, рост объёмов будет обеспечен в первую очередь за счет внутренних факторов, а не притока нового иностранного капитала. Основными драйверами выступят проекты в сфере государственной инфраструктуры, государственно-частного партнерства и крупные корпоративные сделки.

Основные контракты будут сосредоточены в инфраструктуре, энергетике, транспорте, нефтегазохимии, агропромышленном комплексе и промышленности, прогнозирует директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. При этом международный фокус форума продолжит смещаться. Специалист подчеркнул, что деловая активность будет концентрироваться в странах БРИКС, Азии, Ближнего Востока и Африки, в то время как западное направление станет менее востребованным.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавляет, что номинальный рост сумм контрактов также будет поддержан инфляцией и удорожанием стоимости строительства и оборудования. Однако сдерживающим фактором для бизнеса выступят высокая ключевая ставка, дорогой заёмный капитал и более жёсткие бюджетные ограничения, которые могут помешать компаниям брать на себя новые крупные обязательства.

Ранее мы сообщили о том, что товарищеский матч сборных прошел на Петровском перед ПМЭФ.

Фото: Piter.TV