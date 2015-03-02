За 6 лет в Петербурге обновили 346 общественных пространств

Зампредседателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Носов пояснил, что все работы проводятся так, чтобы новые элементы гармонично вписывались в исторический облик районов.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга сообщили "Вечернему Санкт-Петербургу", что с 2019 по 2025 год в городе было благоустроено 346 общественных пространств. По их словам, создание комфортной среды – это не только ремонт, но и тщательный анализ территорий, проектирование с учетом уникальной архитектуры Северной столицы и обязательное вовлечение жителей.

Зампредседателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Носов пояснил, что все работы проводятся так, чтобы новые элементы гармонично вписывались в исторический облик районов. Он добавил, что проекты ориентированы как на местных жителей, так и на туристов, что способствует развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций. Парламентарий уточнил, что губернатор поручил разработать единый городской стандарт благоустройства, который закрепит наличие освещения, видеонаблюдения, тревожных кнопок, туалетов и безбарьерной среды.

В профильном комитете рассказали подробности реализации программы в 2025 году. Сообщается, что было создано 63 новых пространства, включая третью очередь набережной Большой Невки, пляжи Детский, Дубковский и Комаровский, скверы на Светлановском проспекте и в Колпино, а также Джазовый сквер на Загородном проспекте. Также был в четвертый раз воссоздан сад-трансформер на Синем мосту.

Председатель комиссии по экологии Алексей Макаров отметил, что благоустройство затрагивает и тему зеленых насаждений. В центральных районах ведется масштабное восстановление флоры – высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников в Алексеевском саду, на набережных Мойки, Пряжки и канала Грибоедова. Кроме того, в Московском районе появились три площадки для выгула собак, а Дом со шпилем получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее эксперты оценили организацию зон для шашлыков на пляже "Ласковый" и напомнили о штрафах за нарушение пожарной безопасности.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга