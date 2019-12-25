По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение российских сборных и команд от турниров на 2027 год. Соответствующими данными со СМИ поделилась пресс-служба спортивной организации. В IIHF добавили, что в ноябре текущего года еще раз дополнительно проанализируют возможность участия сборной России в чемпионате мира среди женских команд, который запланирован на следующий год. Таким образом национальные команды РФ и Белорусии уже пропустили пять чемпионатов мира, а также не смогли принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

После этого рассмотрения совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в турнирах IIHF сезона-2026/27 из-за сохраняющихся проблем с безопасностью и неподкупностью в спорте. текст сообщения от IIHF

Напомним, что в июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в структуре. МОК также рекомендовал снять все ограничения с российских атлетов, включая командные виды спорта.

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