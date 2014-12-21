Сборная Финляндии может догнать россиян по количеству побед на ЧМ по хоккею

В мае в Цюрихе и Фрибуре проводится ЧМ по хоккею.

Чемпионат мира по хоккею в 11-й раз пройдет на территории Швейцарии, а сборная Финляндии в случае успеха сравняется по количеству побед на турнире с россиянами. Изначально текущий турнир должен был состояться в 2020 году, но решением Международной федерации хоккея (IIHF) его отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. О проведении события объявили руководители IIHF на ежегодном конгрессе, состоявшемся конце мая 2022 года.

Известно, что в случае успеха на территории Швейцарии сборная Финляндии догонит россиян по количеству побед (речь идет о показателе в пять выигрышей, с учетом показателей сборной СССР отечественная команда остается 27-кратным чемпионом мира). Финны сыграют в группе A в Цюрихе с командами США, Швейцарии, Германии, Латвии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В Цюрихе мероприятия пройдут на открытой в 2022 году "Суисс-Лайф-Арене" вместимостью в десять тысяч человек. Соревнования пройдут в Цюрихе и Фрибуре в период с 15 по 31 мая.

Напомним, что советская сборная впервые выступила на чемпионате мира в Швейцарии в 1961 году. Тогда наши соотечественники заняли третье место. Спортсмены из СССР побеждали на турнире в 1971 и 1990 годах. В 1998 году сборная России на чемпионате мира запомнилась аудитории сенсационным поражением во втором групповом этапе от хозяев ледовой арены. А 2009 год, наоборот, получился успешным для России, так как команда под руководством Вячеслава Быкова выиграла второй турнир подряд.

