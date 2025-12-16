На ПМЭФ подписано соглашение о проектировании Ново-Адмиралтейского моста

Переправа соединит набережную Лейтенанта Шмидта и реку Пряжку, пройдя над Ново-Адмиралтейским островом. Новая магистраль свяжет участок от ледокола "Красин" до Английского проспекта и разгрузит три центральных моста.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко подписал соглашение с АО "Дороги и Мосты" (входит в ГК "Нацпроектстрой") о разработке градостроительной и проектной документации для строительства Ново-Адмиралтейского моста. Церемония состоялась 4 июня на стенде города в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новая переправа пройдёт от набережной Лейтенанта Шмидта через Неву, затем над Ново-Адмиралтейским островом к реке Пряжке и Английскому проспекту. Этот участок находится рядом с ледоколом "Красин". Включённый в Генеральный план мост создаст новую транспортную связь между Адмиралтейским и Петроградским районами вместе с мостом Бетанкура, снизив нагрузку на Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, проект моста не является инициативой банка. Переправа была заложена в Генеральном плане города и будет построена на средства городского и федерального бюджетов. При этом ВТБ оказывает содействие в подготовке технико-экономического обоснования. АО "Дороги и Мосты" является опытным подрядчиком, участвующим в строительстве Большого Смоленского моста и высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.

Фото: Telegram / Николай Линченко